Règles d’accueil dans les foyers d’urgence du canton de Berne

Keystone-SDA

Le Conseil-exécutif bernois soutient la directive qui stipule que les centres d'hébergement d'urgence ne doivent accueillir que les personnes sans domicile fixe titulaires d'un permis de séjour. Il répondait à une pétition appelant au retrait immédiat de cette condition.

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(Keystone-ATS) Forte de 12’707 signatures, la pétition «Non au durcissement des règles d’accueil dans les foyers d’urgence du canton de Berne» demandait que les personnes sans autorisation de séjour puissent continuer à être accueillies dans les foyers d’hébergement d‘urgence du canton. Selon les pétitionnaires, limiter l’accès aux personnes disposant d’une autorisation de séjour serait contraire à la Constitution fédérale.

Dans sa réponse à la pétition publiée vendredi, le gouvernement souligne que même en appliquant ces nouvelles dispositions, aucune personne en danger de mort ne se verra refuser l’accès à un foyer d’urgence. Il juge toutefois problématique que cela permette à des personnes sans permis de séjour de résider illégalement en Suisse à titre temporaire.

Le Conseil-exécutif dit qu’il arrive fréquemment que des personnes du domaine de l’asile et des réfugiés demandent à dormir en foyer d’urgence bien qu’elles aient un lit dans une autre solution d’hébergement. «Les nouvelles règles visent à éviter une telle situation», estime l’exécutif cantonal.