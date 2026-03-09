Réchauffement relatif du climat de consommation en février
Les Helvètes sont demeurés parcimonieux au mois de février, nonobstant une modeste embellie du climat de consommation en glissement annuel. Les craintes pour la situation économique à venir se sont nettement atténuées.
(Keystone-ATS) L’indice du climat à la consommation s’est établi à -30,4 points le mois dernier, contre -30,1 points en janvier et -33,8 points en décembre 2025, indique vendredi le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco).
Le rétablissement sur un an repose sur l’ensemble des variables observées. L’appréciation de la situation économique générale à venir a regagné près de sept points pour s’afficher à -30,6%, tandis que la situation financière passée récupère plus de quatre points à -38,6 points.
L’évaluation de la situation financière à venir a grappillé 1 gros point à -25,6%, tout comme la propension à procéder à de grosses acquisitions, à -26,6 points.
Pour calculer les indices susmentionnés, le Seco a sondé le mois dernier 2368 personnes âgées d’au moins 16 ans. L’enquête se déroule en continu et est réalisée en ligne, précise le communiqué.