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Récompense pour un projet trinational pour la chevêche d’Athéna

Keystone-SDA

BirdLife Suisse, la LPO Alsace et l'Alliance pour la protection de la nature (NABU) de Bade du Sud reçoivent le Prix Walder pour leur programme trinational consacré à la chevêche d'Athéna. C'est la première fois que ce prix est remis à trois organisations.

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2 minutes

(Keystone-ATS) La fondation Hermann et Elisabeth Walder-Bachmann (WBS) distingue l’engagement commun des récipiendaires en faveur de la petite chouette et de la biodiversité dans la région des Trois Frontières, près de Bâle, annonce mercredi la WBS. A l’occasion des 25 ans du prix, la récompense a été exceptionnellement doublée à 100’000 francs.

Jusqu’aux années 2000, seules quelques chevêches d’Athéna survivaient dans la région trinationale (Dreiland). Grâce à une importante implication et en étroite collaboration avec les organisations de protection de la nature, les autorités, les agriculteurs et des bénévoles, les trois organisations récompensées ont depuis amélioré l’habitat de la petite chouette.

Elles ont installé plus de 1000 nichoirs sécurisés, ont planté environ 5000 arbres fruitiers à haute tige et ont créé trois kilomètres de haies et 200 hectares de terres extensives.

Habitat privilégié

Après plus de 40 ans d’absence, en 2023, la chevêche d’Athéna nichait à nouveau dans le nord-ouest de la Suisse, avec plusieurs couples reproducteurs. Différentes autres espèces en danger ont également profité des mesures.

Les vergers, prairies et petites structures réaménagés fournissent des habitats de premier choix à la huppe, au rouge-queue à front blanc, au torcol fourmilier, au bruant zizi ou à la pie-grièche écorcheur. Le projet a donc largement contribué, par la protection des espèces, à la valorisation écologique du paysage rural du Dreiland.

WBS salue en particulier l’exceptionnelle coopération transfrontalière dans la région. Depuis plus de 25 ans, plus de 150 bénévoles ainsi que diverses associations locales, centres cantonaux et agriculteurs se sont engagés pour la chevêche d’Athéna. Le projet peut servir d’exemple, car il montre comment un engagement durable et coordonné peut produire un effet pérenne.

Depuis 2000, le prix Walder distingue des personnes et organisations qui s’engagent pour la protection de la nature dans le nord-ouest de la Suisse, s’attachant en particulier aux forêts et milieux ouverts ainsi qu’aux habitats des animaux et des végétaux.

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