Réductions de CO2: objectif 2030 probablement pas atteint dit Rösti

Keystone-SDA

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Il sera compliqué pour la Suisse d'atteindre l'objectif climatique fixé pour 2030, reconnaît jeudi le conseiller fédéral en charge de l'environnement Albert Rösti. Il pointe les restrictions budgétaires mises en place par le Conseil fédéral.

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(Keystone-ATS) Comme une partie importante des réductions de CO2 passe par l’achat de crédits d’émissions à l’étranger, «dans le contexte budgétaire actuel, je ne vois pas comment la Confédération pourrait débloquer les 300 à 400 millions supplémentaires nécessaires», relève M. Rösti dans un entretien diffusé jeudi par Le Temps.

La Suisse s’est engagée à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre en 2030, avant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.

«Si nous ratons l’objectif de 2030, il faudra renforcer les mesures durant la décennie suivante», avertit le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). «Une piste est d’étendre le système d’échange de quotas d’émission aux bâtiments et aux transports afin de générer davantage de recettes», ajoute-t-il.

Nouvelle loi en préparation

Malgré le risque d’échec et un été de tous les extrêmes, M. Rösti n’entend pas pour l’instant prendre d’autres mesures que celles déjà adoptées. La Suisse en fait «déjà beaucoup», note-t-il. Mais «iI est évident qu’il faudra aller plus loin après 2030».

Dans cette optique, le conseiller fédéral UDC prépare une nouvelle loi sur le CO2 pour la période 2030-2040. «Elle sera mise en consultation prochainement». Le fonds de 30 millions de francs de l’Office fédéral de l’environnement pour soutenir certains projets d’adaptation devrait augmenter dans le cadre de la nouvelle législation, ajoute-t-il. «Il faut […] renforcer les moyens consacrés à l’adaptation, sans diminuer ceux destinés à la réduction des émissions».

Le ministre de l’environnement annonce également une nouvelle stratégie nationale pour l’approvisionnement en eau, qui devrait prochainement être soumise au Conseil fédéral. «Elle visera notamment à une meilleure coordination intercantonale et […] à définir des priorités» en cas de pénurie d’eau.