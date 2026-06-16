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Régulation de l’accès à la piscine de Delémont

Keystone-SDA

En prévision d'une forte affluence liée aux températures élevées attendues ces prochains jours, la Ville de Delémont a mis en place une régulation de l'accès à la piscine. Cette jauge vise à assurer des conditions d’accueil optimales tout en garantissant la sécurité de la baignade.

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1 minute

(Keystone-ATS) La capacité maximale de l’enceinte de la piscine est fixée à 1800 personnes, a annoncé mardi la municipalité de Delémont. Quand cette limite sera atteinte, les entrées seront temporairement suspendues. Chaque nouvelle admission sera ainsi conditionnée au départ préalable d’une personne.

Les autorités conseillent au public de consulter le site Internet de la Ville avant sa venue. Un indicateur d’affluence, mis à jour en temps réel, permettra de connaître le niveau d’occupation de la piscine et d’anticiper mieux sa visite.

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