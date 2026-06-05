Réjouissances en vue au parc des Jeunes-Rives à Neuchâtel

Keystone-SDA

Le site réaménagé des Jeunes-Rives, à Neuchâtel, s'apprête à accueillir l’été avec une série d’événements. Le 27 juin, l’inauguration de la nouvelle "promenade Marthe Robert" marquera de manière festive la fin des travaux du secteur 1.

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(Keystone-ATS) Marthe Robert est notamment connue comme étant la première femme à avoir effectué la traversée du lac de Neuchâtel à la nage en 1904, à l’âge de 16 ans. La promenade doit assurer un trait d’union entre les bâtiments en bois du site, a indiqué vendredi la Ville de Neuchâtel.

Ces derniers sont la battellerie, le restaurant, le pavillon et le café-bain, précise le communiqué. Au-delà, dans la foulée de Festi’neuch du 11 au 14 juin, viendra l’ouverture du «restaurant des Jeunes-Rives», en attendant celle du «café-bain des Jeunes-Rives» à fin juillet.

Grande inauguration

Les travaux du secteur 2 se poursuivront de leur côté pendant la saison de baignade, sans empiéter sur les zones de loisirs, à l’arrière des rives que longe le quai Léopold-Robert. La grande inauguration aura lieu pour sa part à l’été de l’an prochain, rappellent les autorités communales.

Le réaménagement des Jeunes-Rives constitue un important projet de la Ville de Neuchâtel, réalisé en deux étapes. La première, conçue et concrétisée par frundgallina architectes (2023-2026), a consisté en un remodelage des rives et la construction de quatre bâtiments en bois local.

La plage a été distinguée récemment par l’association Patrimoine suisse comme l’un des 50 plus beaux lieux de baignade en Suisse, note encore le communiqué. La seconde étape a commencé pour sa part au début de l’année en cours et doit s’achever à mi-2027.

En plus des travaux paysagers et du terrain de jeux sur sable, ce nouvel espace fera naître une scène polyvalente en libre d’accès pour le sport et la culture. Sa réalisation est assumée par le Service de l’urbanisme, des mobilités et des espaces publics de la Ville.