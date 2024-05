Rémunération des parlementaires: pas de durcissement en vue

(Keystone-ATS) Les parlementaires n’auront pas à être plus transparents en matière d’activités accessoires. Le Conseil des Etats a enterré mardi par 22 voix contre 18 une proposition de Lisa Mazzone (Vert-e-s/GE) demandant de déclarer plus précisément les revenus qu’ils en retirent.

Les parlementaires doivent aujourd’hui déclarer leurs activités accessoires et indiquer s’ils reçoivent une rémunération ou non. L’ancienne conseillère aux Etats genevoise voulait aller plus loin: les élus auraient dû indiquer également l’ordre de grandeur du revenu et la date du début de l’activité concernée. L’activité professionnelle principale n’était pas visée par l’obligation de déclaration.

La droite et d’autres élus se sont opposés à cette exigence supplémentaire. Elle estime qu’étendre l’obligation de signaler les intérêts n’est pas approprié, étant donné que le mandat parlementaire n’est pas exercé à plein temps. La Suisse fonctionne avec un parlement de milice, a rappelé pour la commission Daniel Jositsch (PS/ZH).