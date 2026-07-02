Rénovation anticipée de futurs sites des gymnases à Bienne (BE)

Keystone-SDA

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Le canton de Berne a prévu d'avancer à début 2027 l’appel d’offres pour le projet de rénovation et le démarrage du chantier rue de la Source, à Bienne (BE). Ces bâtiments cantonaux doivent servir de sites secondaires au Gymnase de Bienne et du Jura bernois ainsi qu’au Gymnasium Biel-Seeland.

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(Keystone-ATS) Le Conseil-exécutif a approuvé le crédit complémentaire requis à cet effet, d’un montant de 980’000 francs, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué. Le canton a rappelé qu’avant leur mise en service, ces biens immobiliers devront être entièrement rénovés et remis en état.

Les surfaces actuellement occupées par la Haute Ecole spécialisée bernoise se libéreront plus tôt que prévu car l’institution devrait emménager dans ses nouveaux locaux du Campus Biel/Bienne dès 2028. «Afin d’éviter que ces locaux ne restent vacants et d’avoir à supporter les coûts que cela engendre, il est prévu d’avancer» la rénovation, a précisé le canton.