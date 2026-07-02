La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Rénovation anticipée de futurs sites des gymnases à Bienne (BE)

Keystone-SDA

Le canton de Berne a prévu d'avancer à début 2027 l’appel d’offres pour le projet de rénovation et le démarrage du chantier rue de la Source, à Bienne (BE). Ces bâtiments cantonaux doivent servir de sites secondaires au Gymnase de Bienne et du Jura bernois ainsi qu’au Gymnasium Biel-Seeland.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Conseil-exécutif a approuvé le crédit complémentaire requis à cet effet, d’un montant de 980’000 francs, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué. Le canton a rappelé qu’avant leur mise en service, ces biens immobiliers devront être entièrement rénovés et remis en état.

Les surfaces actuellement occupées par la Haute Ecole spécialisée bernoise se libéreront plus tôt que prévu car l’institution devrait emménager dans ses nouveaux locaux du Campus Biel/Bienne dès 2028. «Afin d’éviter que ces locaux ne restent vacants et d’avoir à supporter les coûts que cela engendre, il est prévu d’avancer» la rénovation, a précisé le canton.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision