Rénovation du TPR: l’appel aux dons rapporte moins que prévu

Keystone-SDA

Le Théâtre populaire romand (TPR), à La Chaux-de-Fonds (NE), poursuit son appel aux dons ou aux prêts de 1000 francs auprès des citoyens jusqu'à fin mars pour rénover ses installations. L'établissement a reçu par ce biais-là pour le moment 30'000 francs alors qu'il en espérait 10 fois plus dans un scénario idéal. Sur la somme de 1,5 million recherchée, plus de 75% ont toutefois déjà été obtenus grâce aux sponsors et fondations.

(Keystone-ATS) «Les 15 à 20% étaient effectivement une cible ambitieuse qui n’est à ce jour pas atteinte par des prêts et des dons liés à notre campagne de financement participatif. Nous gardons la possibilité de l’atteindre par un emprunt classique auprès d’une banque mais avec des taux d’intérêt qui ne seraient pas en notre faveur», a déclaré mardi à Keystone-ATS, Anne Bisang, directrice du théâtre.

«L’idée d’une campagne de financement participatif avait aussi pour objectif de faire connaître les enjeux de ces travaux à un large public. Nous espérons toujours pouvoir effectuer la plus grande partie des travaux durant la fermeture de Beau-Site jusqu’en décembre 2026», a précisé l’institution.

Entre les sommes d’ores et déjà réunies auprès de divers organismes, les réponses en suspens et les emprunts envisagés, le TPR reste confiant. Une priorisation des différents éléments du chantier a été établie et sera affinée dans quelques semaines en fonction des financements assurés. «Ce qui peut être mis en attente concerne notamment la modernisation des infrastructures scéniques du studio de répétition», a expliqué la direction.

Infrastructures obsolètes

Les passerelles, systèmes d’accroche et de levage, réseaux électriques et de commande et plancher de scène de la salle de Beau-Site ont plus de 40 ans et sont aujourd’hui obsolètes. Les normes de sécurité, d’ergonomie et de durabilité doivent être mises à jour pour répondre aux exigences techniques actuelles «et pour favoriser la qualité des créations réalisées au TPR», a précisé la direction.

La rénovation du bâtiment est à la charge de la Ville de Chaux-de-Fonds, propriétaire des lieux. Un crédit de 4 millions de francs a été voté. Le coût de la modernisation de l’équipement incombe toutefois au TPR, le locataire.

Bien que la salle de Beau-Site continue d’accueillir des spectacles jusqu’à fin avril, le chantier extérieur a débuté début mars avec l’installation des échafaudages. A l’intérieur, les travaux débuteront le 30 avril. Une fête marquera le début de ce chantier.

Par ailleurs, le TPR pourra compter sur une nouvelle direction dès le 1er juillet. A cette date, la comédienne Françoise Boillat et le metteur en scène Guillaume Béguin remplaceront Anne Bisang, qui aura oeuvré durant 12 ans à la tête de l’institution chaux-de-fonnière.