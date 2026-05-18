Réouverture le 13 juin des bassins de la piscine du Marzili à Berne

Keystone-SDA

La piscine du Marzili à Berne ouvrira partiellement ses portes au public samedi à l'issue de la première phase des travaux de rénovation. Les bassins ne seront toutefois accessibles qu'à partir du 13 juin. L'interdiction de baignade et de navigation sur l'Aar sera aussi levée samedi, a annoncé lundi la Ville de Berne.

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(Keystone-ATS) La première étape des travaux comprenait la rénovation des bassins qui sont désormais équipés d’acier inoxydable. Les plongeoirs et le tremplin ont également été remplacés et le système de traitement de l’eau, devenu obsolète, a été modernisé. La pataugeoire et l’aire de jeux ont fait peau neuve. La dernière rénovation remontait à 1970.

Un mur de protection a été construit pour protéger le site des crues de l’Aar. Pour le Conseil municipal, cette rénovation complète de la piscine, reliée à l’Aar, s’imposait. Cette infrastructure, située au pied du Palais fédéral, est très appréciée non seulement des habitants de la capitale, mais aussi de nombreux Romands.

Digues contre les crues

Les travaux de protection contre les crues entre Schönausteg et Marzili seront également achevés prochainement. Entre Eichholz et Marzili, la ville a mis en place 13’000 tonnes de blocs de pierre. Près du site de l’usine à gaz, elle a aménagé une zone d’eau peu profonde d’environ 2000 m2 avec cinq îlots.

La zone riveraine réaménagée est destinée à offrir un habitat aux alevins et aux invertébrés et n’est pas conçue comme une zone de baignade. Les travaux ont bénéficié de conditions météorologiques favorables, a souligné le Conseil municipal.

Dans le cadre de la deuxième phase des travaux, la Ville de Berne construit un bâtiment pour abriter les équipements techniques. Elle rénove également les deux anciennes maisons des maîtres-nageurs et remet en état les vestiaires situés dans la partie nord du site.