Résidences d’artistes au MAH: entre cinéma, performance et musique

Keystone-SDA

Le Musée d'art et d'histoire de Genève (MAH) a annoncé le programme de ses nouvelles résidences d'artistes pour la saison prochaine. Entre cinéma, performance et musique, le public pourra découvrir les oeuvres des artistes invités qui trouvent leur inspiration dans les expositions, la collection et l’esprit du musée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette année, le MAH a invité la talentueuse Carmen Jaquier qui présente «Mutante» le 4 septembre, un film inspiré par et tourné au MAH. L’institution recevra les 25 septembre, 16 octobre, 27 novembre et 4 décembre la curatrice Jade Meili Barget pour son programme de performances. «First impressions» explore la manière dont les technologies façonnent réalités et identités.

Enfin, le MAH accueillera un concert de la contrebassiste, bassiste électrique, chanteuse et compositrice Louise Knobil le 6 novembre. L’artiste franco-suisse mène une résidence musicale inspirée de l’exposition «La Genevoise, carte blanche à Carol Bove», explorant le dialogue entre arts visuels et sonores en résonance avec l’espace et la collection du musée.

