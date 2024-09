Résultat des CFF en demi-teinte au premier semestre 2024

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Les CFF ont annoncé lundi avoir réalisé un bénéfice de 50,8 millions de francs au premier semestre 2024, moitié moins environ que celui de la période correspondante douze mois plus tôt. La situation financière de l’entreprise « reste tendue ».

Pour atteindre la stabilité financière, les CFF ont besoin de dégager un bénéfice annuel d’environ 500 millions de francs. Dans un communiqué, ils jugent leur endettement net, qui s’élève à 11,6 milliards de francs, « toujours trop élevé ». Pour le réduire, les CFF veulent devenir plus efficaces et plus productifs.

Le résultat en recul sur les six premiers mois de l’année « est dû principalement à une baisse des recettes dans le trafic marchandises et à une hausse des coûts dans l’infrastructure et le trafic régional ». On parle notamment, dans ce dernier secteur, des prestations d’entretien programmées pour le matériel roulant.