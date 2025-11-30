La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Résultats finaux du canton de Fribourg

Résultats finaux des votations fédérales dans le canton de Fribourg

(Keystone-ATS) Initiative service citoyen: Non

Pourcentage de oui: 16,85 % (14’893 voix) Pourcentage de non: 83,15 % (73’488 voix) Taux de participation: 40,82 % Initiative pour l’avenir: Non

Pourcentage de oui: 25,40 % (22’362 voix) Pourcentage de non: 74,60 % (65’681 voix) Taux de participation: 40,80 % Résultats intermédiaires nationaux de tous les objets:

Initiative service citoyen: résultats définitifs dans 20 cantons sur 26. L’object est refusé par la majorité des cantons. L’objet est rejeté avec 84 % de non, selon une projection de gfs.bern (13h00). Initiative pour l’avenir: résultats définitifs dans 20 cantons sur 26. L’object est refusé par la majorité des cantons. L’objet est rejeté avec 79 % de non, selon une projection de gfs.bern (13h00). Les résultats ne sont pas encore connus dans ce canton: BE, BS, GE, SO, TG, ZH

