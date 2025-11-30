Résultats finaux du canton de Genève

Résultats finaux des votations cantonales dans le canton de Genève

(Keystone-ATS) Initiative pour un meilleur accès aux soins de dentaires: Non

Pourcentage de oui: 49,93 % (55’298 voix) Pourcentage de non: 50,07 % (55’442 voix) Taux de participation: 39,63 % Contreprojet à l’initiative pour un meilleur accès aux soins dentaires: Non

Pourcentage de oui: 44,41 % (47’366 voix) Pourcentage de non: 55,59 % (59’279 voix) Taux de participation: 39,63 % Soins dentaires initiative ou contre-projet?: Contre-project