Résultats positifs en 2025 pour l’AVS, et négatifs pour l’AI

Keystone-SDA

Les assurances sociales suisses AVS et APG ont bouclé 2025 sur des résultats d'exploitation positifs. L'AI en revanche boucle sur un résultat négatif. Ces résultats sont dus à la bonne performance des marchés financiers l'année dernière, selon l'organisme Compenswiss.

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(Keystone-ATS) L’assurance vieillesse et survivants (AVS) a terminé sur un résultat de répartition positif de 1,8 milliard de francs. Ce résultat était également positif, de 179 millions, pour les allocations pour perte de gain (APG).

Il était négatif de 209 millions pour l’assurance-invalidité (AI), a indiqué jeudi Compenswiss, l’organisme qui gère les fonds de compensation AVS/AI/APG. Toutefois, les résultats de placement des trois assurances sociales sont positifs en raison de la bonne performance des marchés financiers.

Cela a conduit à des résultats d’exploitation positifs de 4,4 milliards pour l’AVS et de 305 millions pour les APG et négatif de 213 millions pour l’AI. La dette de l’AI envers l’AVS reste elle inchangée, à 10,3 milliards. La fortune gérée par Compenswiss se monte à 50,7 milliards.