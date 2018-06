Martha Stettler 'Nature morte', 1908–1916, huile, 50 x 65 cm, collection Gockhausen Martha Stettler, Jardin du Luxembourg, 1912, huile, 65 x 81 cm, collection privée Martha Stettler 'Sur la terrasse de Versailles', 1911, huile, 64 x 80 cm, collection privée Martha Stettler 'Le parc', 1910, huile, 81 x 116,3 cm, kunstmuseum Bern

Martha Stettler 'nature morte au chat', 1907 - 1916, huile, 65 x 80,5 cm, Kunstmuseum Bern

Martha Stettler 'Intimité', 1912, huile, 112 x 145 cm, Martha Stettler Estate, Steffisburg Alice Dannenberg et Martha Stettler à l‘académie Julian, vers 1894, Kunstmuseum Bern



An image gallery of the work by Martha Stettler.