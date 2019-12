Difficile de caricaturer des décisions aussi farfelues que celle d’acheter le Groenland… Les dessinateurs suisses ont pourtant réussi à représenter avec beaucoup d’humour le meilleur et le pire de l’année écoulée.



Qu’elle soit absurde, étonnante ou désolante, l’actualité internationale a été saisie avec panache et dérision par les caricaturistes suisses. Du réchauffement climatique au Brexit en passant par la volonté du président américain d’acheter le Groenland: rien ni personne n’est épargné.

Les dessins font rire, bien sûr, mais ils permettent aussi de prendre de la distance, de s’informer et de développer un esprit critique. La caricature est une tradition bien ancrée (ou encrée) en Suisse, mais les dessinateurs du monde entier n’ont pas la vie facile et doivent souvent se battre pour pouvoir publier librement leurs œuvres.

Les meilleurs dessins de presse suisses de l’année sont exposés au Musée de la communication à Berne jusqu’au 9 février. L’exposition «Gezeichnet 2019Lien externe» propose une rétrospective de l’actualité 2019 à travers les œuvres de 50 caricaturistes. Fin de l'infobox

Le New York Times a par exemple décidé de ne plus publier de caricature après la polémique suscitée par l’une d’entre elles. Le dessinateur suisse Chappatte, qui collaborait avec le journal américain, estime que les éditeurs subissent actuellement une forte pression des dirigeants et des réseaux sociaux, les obligeant à prendre souvent des contre-mesures immédiates qui paralysent toute réflexion. Selon lui, l’enjeu va au-delà des caricatures et concerne plus généralement le journalisme et la presse d’opinion.

De nombreux caricaturistes croupissent d’ailleurs en prison dans plusieurs pays, certains ont été contraints à l’exil et d’autres ont perdu leur emploi. «On devrait peut-être commencer à s’inquiéter. Et à riposter. Les dessins de presse sont nés avec la démocratie. Et ils sont attaqués quand la liberté l’est», relève Chappatte.



