Les chiffres de 2017 Thomas Stephens 26. décembre 2017 - 10:00 Presque tous les articles publiés par swissinfo.ch au cours de l'année écoulée contiennent un pourcentage, un âge, un montant d'argent ou un autre chiffre. Voici un survol chronologique de quelques nombres mémorables. En 2018, swissinfo.ch introduira une rubrique "Le chiffre de la semaine" pour vous informer, vous surprendre et vous divertir. 17 janvier 5 000 Pour garantir la sécurité terrestre et aérienne de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, le ministère de la Défense avait prévu de mobiliser jusqu' à 5 000 personnes, soit près du double du nombre de participants au Forum. 27 janvier 69 Selon les responsables de l'armée, 69 armes ont été déclarées perdues de façon permanente ou temporaire en 2016, la plupart d'entre elles ayant été volées ou "égarées". Entre 1969 et 2015, quelque 5 155 armes ont été perdue (il est rassurant de constater que 317 armes ont été récupérées par la suite). 28 février 87 Le gouvernement a admis que sa stratégie d'éradication de la rougeole avait échoué. Le taux de vaccination contre la rougeole en Suisse se situe à 87%, en deçà des 95% que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère comme le niveau permettant l'éradication de la maladie. 7 mars 4.6 La Suisse centrale a été secouée par un tremblement de terre d'une magnitude de 4,6 sur l'échelle de Richter, l'un des séismes les plus intense ayant frappé la Suisse depuis des années. Des citoyens inquiets ont appelé la police, mais personne n'a été blessé et aucun dommage majeur n’a été signalé. 30 avril 40 L'alpiniste Ueli Steck, la "machine suisse", est mort lors de ses préparatifs en vue de l'ascension d'une nouvelle route sur l'Everest. Il avait 40 ans. 11 mai 3 Le nombre d'exploitations agricoles suisses qui ferment chaque jour. En Suisse, la tendance se poursuit vers moins d’exploitations, mais de plus grandes tailles. Dans le même temps, l'agriculture biologique continue de s’étendre. 8 juin 800 000 Près de 800 000 adultes en Suisse, soit environ 14% de la population en âge de travailler, éprouvent des difficultés à lire et écrire. 11 juillet 61 Les prix à la consommation en Suisse sont 61% plus élevés que la moyenne de l'UE, en particulier pour les denrées alimentaires, les hôtels et les vêtements. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux Suisses passent la frontière pour s'approvisionner. 16 juillet 19 Roger Federer a couronné une année extraordinaire en remportant Wimbledon pour son 19e grand chelem. Mais à quoi ressemble son parcours ? 2 août 9 999 Un curieux - et visiblement très riche - touriste chinois a payé 9 999 francs suisses pour un verre de Macallan 1878 dans un hôtel de la station de St Moritz. Trois mois plus tard, le whisky s'est avéré être un faux, datant probablement des années 1970. Le touriste a été remboursé. 23 août 4 000 000 Quatre millions de mètres cubes de roche se sont détachés d’une montagne du canton des Grisons, enterrant en partie le petit village de Bondo, près de la frontière italienne. Huit randonneurs y ont trouvé la mort. 5 septembre 0,0019 Le currywurst (saucisse au curry d’origine berlinoise) est entré dans le monde numérique. Un fournisseur averti en matière de marketing à Berne vendait une saucisse au curry pour 0.0019 bitcoin. 31 octobre 500 C’est la date anniversaire marquant les 500 ans de Martin Luther et de ses 95 thèses clouées à la porte de l'église Wittenberg, déclenchant la Réforme protestante en Allemagne. swissinfo.ch s'est penché sur les célébrations vécues en Suisse. 13 novembre 6 000 L'une des histoires les plus lues de swissinfo.ch en 2017. Un salaire mensuel de 6 000 francs suisses peut sembler très intéressant, mais les dépenses des Suisses et Suissesses ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le reste de l’Europe. 30 novembre 40 Le nombre de bouteilles de vin que chaque Suisse a consommé en 2016, en baisse de quelques verres par rapport à l'année précédente. La consommation de bière a également diminué, bien que les microbrasseries artisanales spécialisées se soient renforcées. 11 décembre 408 000 000 000 Les Suisses ont effectué 9,2 milliards d'heures de travail non rémunéré en 2016. Si elles avaient été payées, cela aurait coûté 408 milliards de francs. Les femmes ont assumé 61,3% de ce travail non rémunéré, dont une grande partie impliquait l'entretien ménager, mais aussi les soins et le bénévolat.