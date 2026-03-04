Révision de la loi contre les incendies: deux experts nommés

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat valaisan a nommé deux experts juridiques externes, dans le cadre de la révision totale de la loi sur la protection contre l’incendie et les éléments naturels (LPIEN) et l’ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies. Ils devront suggérer des possibilités d’améliorations dans le cadre de l’élaboration de ces documents.

(Keystone-ATS) L’Etat du Valais a confié une analyse juridique conjointe à deux experts de l’Université de Neuchâtel. Il s’agit de Pascal Mahon, professeur émérite de droit constitutionnel suisse et comparé, et Blaise Carron, professeur ordinaire de droit privé et avocat spécialiste FSA en droit de la construction et de l’immobilier.

Les deux experts devront également analyser les tâches et les compétences des autorités cantonales dans le domaine de la protection contre l’incendie afin de fixer dans la nouvelle loi les attributions du canton en la matière.

Attributions de l’Etat à préciser

Initiée en novembre 2025, la révision de la loi s’appuiera également sur les expériences acquises à la suite du drame de Crans-Montana.

Afin d’analyser et de préciser les tâches et les compétences des autorités cantonales, les deux experts devront examiner si les attributions actuelles du Canton en matière de surveillance dans le domaine de la protection contre l’incendie sont encore appropriées. Ces éléments permettront de préciser les attributions de l’Etat du Valais en la matière, dans la nouvelle loi.