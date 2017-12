Lénine et ses compagnons de voyage arrivèrent finalement à la gare de Finlande, Saint-Pétersbourg, Russie, le 16 avril 1917. Là, il parla à des centaines d'ouvriers, de soldats et de marins, et commença à prendre rapidement le contrôle d'une révolution qui avait commencé sans lui.

Lénine fit une courte escale à Tampere, en Finlande, où se trouve aujourd'hui le Musée Lénine. Il est situé dans la salle ouvrière de Tampere, où Lénine et Staline se sont rencontrés pour la première fois en 1905. Aujourd'hui, le musée veut parler du "passé commun de la Finlande et de l'Union soviétique".

Tornio, à la frontière fluviale entre la Suède et la Finlande.

La rivière gelée Torne à la frontière entre la Suède et la Finlande. À ce moment-là, Lénine et ses camarades étaient impatients de se retrouver en territoire russe.

Lénine rencontra des amis socialistes à Stockholm, avant de continuer son périple plus au nord.

Malmö en Suède. Les révolutionnaires étaient de retour sur la terre ferme et se dirigeaient vers le nord en direction de Stockholm.

L'ancien quartier général militaire allemand de la Première Guerre mondiale à Berlin. Les Allemands espéraient que le retour de Lénine en Russie allait augmenter le chaos et l'instabilité qui affaiblissaient le pays à ce moment-là.

Les révolutionnaires qui se dirigeaient vers la Russie ne voulaient pas paraître complices des Allemands et insistaient pour que les wagons soient déclarés extraterritoriaux. La gare centrale de Zurich, telle qu'elle est aujourd'hui vue de l'intérieur d'un wagon.

Le 9 avril 1917, Lénine et ses camarades quittent la gare centrale de Zurich. Un groupe de Russes se rassembla pour chahuter ceux qui étaient à bord, fâchés qu'ils avaient négocié avec l'ennemi allemand pour assurer leur passage. En 2017, l'ensemble théâtral Thorgevsky et Wiener recrée la scène.

Photos showing Lenin's journey from Switzerland to Russia

Ce contenu a été publié le 16 décembre 2017 09:00 16. décembre 2017 - 09:00

En avril 1917, Lénine rattrape le train de la révolution russe en traversant l’Europe en guerre pour s’emparer du pouvoir à Moscou avec ses camarades bolchevique. Un siècle plus tard, revivez avec le photographe Thomas Dworzak ce périple si lourd de conséquences.

Vladimir Ilyich Ulyanov, alias Lénine, et son épouse, Nadeshda Krupskaja, sont arrivés à Berne en 1914, revendiquant l'exil politique. Lénine avait auparavant vécu à Genève. Le couple resta à Berne jusqu'en février 1916, date à laquelle ils s'installèrent à la Spiegelgasse 14 dans la vieille ville de Zurich, où ils vécurent un peu plus d'un an.

Fréquentant les cercles marxistes depuis 1888, Lénine rêvait d'un soulèvement armé et essayait de rassembler des partisans pour accomplir sa vision révolutionnaire. Les socialistes zurichois étaient plus radicaux que leurs homologues bernois. Il passa son temps dans la capitale économique de la Suisse à assister aux réunions du Parti socialiste, à recruter des partisans et à terminer «L'impérialisme: stade suprême du capitalisme.»

La "Révolution de Février" l’ayant pris par surprise, Lénine retourne en avril 1917 en Russie, dans le but d'établir la "dictature du prolétariat" théorisant la prise contrôle du pouvoir politique par les Bolcheviques. Chose faite avec la Révolution d’octobreLien externe.

Pour ce voyage historique en train, Lénine était accompagnés par le zurichois Fritz Platten, Zinoviev, Karl Radek et de nombreux autres révolutionnaires qui allaient jouer un rôle très important dans la révolution d’octobre. Ce retour fut organisé par le Reich allemand qui y voyait un moyen de déstabiliser la jeune république russe toujours en guerre contre l’Allemagne.

(swissinfo.ch)

Neuer Inhalt Horizontal Line