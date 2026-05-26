Rôle des préfets fribourgeois dans le fonctionnement démocratique

Keystone-SDA

A quelques mois des élections cantonales fribourgeoises, les préfets ont rappelé mardi leur rôle dans l’organisation et la sécurisation des scrutins ainsi que leur mission d’accompagnement des communes et des élus locaux. Ils doivent assurer le bon déroulement de l'exercice des droits politiques.

2 minutes

(Keystone-ATS) Lors de la Conférence des préfets du canton de Fribourg, le préfet de la Gruyère, Vincent Bosson, a rappelé que les préfectures sont responsables du bon déroulement des votations et des élections fédérales, cantonales et communales dans leur district. Pour l’élu, la population doit avoir une confiance absolue dans les résultats.

Le travail des préfectures débute avant les journées de scrutin, a rappelé la Conférence des préfets du canton de Fribourg. Les élus organisent des séances d’information et de formation avec les administrations communales et les bureaux électoraux afin de rappeler les règles et les modalités de dépouillement.

«Dans le domaine des droits politiques, il n’existe pas de droit à l’erreur. Une irrégularité peut remettre en cause un résultat ou fragiliser la confiance dans les institutions», a rappelé Vincent Bosson cité dans un communiqué. Après le dépouillement, les préfectures procèdent et à la validation des résultats avant la transmission officielle.

Les préfets ont rappelé que leur rôle peut devenir plus sensible lors de soupçons d’irrégularités ou des contestations électorales. Durant la conférence, Manfred Raemy, préfet de la Singine, a cité l’exemple récent de Guin, où l’élection au Conseil général 2026 a été annulée. Un soupçon concernait près de 140 bulletins de vote.