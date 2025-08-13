La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Rösti « espère jusqu’à la fin » un accord sur le plastique

Keystone-SDA

Le conseiller fédéral Albert Rösti "espère jusqu'à la fin" un accord ambitieux contre la pollution plastique dans les négociations. Mais "c'est difficile", a-t-il admis mercredi soir à Keystone-ATS à son arrivée à Genève.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Bernois a dit attendre un nouveau projet de texte du président des négociations Luis Vayas Valdivieso. Comme de nombreux pays ambitieux, la Suisse a considéré que celui qui a été dévoilé mercredi après-midi par l’ambassadeur équatorien est « déséquilibré ».

Les propositions lancées notamment par Berne pour un contrôle mondial des produits plastiques et une liste de substances et d’additifs à interdire ne sont pas vraiment reflétées. M. Rösti devait multiplier mercredi soir puis jeudi les rencontres avec ces homologues.

