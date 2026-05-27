Rüti (BE): une femme de 19 ans décède dans un accident à moto

Keystone-SDA

Une motocycliste de 19 ans est décédée mardi dans un accident survenu à Rüti bei Riggisberg (BE). Cette jeune Suissesse domiciliée dans le canton de Berne a succombé à ses blessures à l'hôpital.

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(Keystone-ATS) L’accident s’est produit mardi peu avant 18h15 sur la route reliant Rüti au col du Gurnigel, annonce mercredi la police cantonale bernoise dans un communiqué. La jeune femme, qui circulait à l’arrière d’un groupe de trois motos, a quitté la route dans un virage à gauche et a terminé sa course dans une forêt adjacente. La moto s’est ensuite embrasée.

Des tiers présents sur les lieux ont pu extraire la femme des flammes et ont commencé à lui prodiguer les premiers secours. Une équipe d’ambulanciers a ensuite pris le relais. La victime a ensuite été héliportée par la Rega dans un état critique à l’hôpital.

L’incendie s’est propagé à une partie de la forêt, mais a pu être rapidement éteint par les pompiers. Le tronçon de route concerné a été fermé pendant environ quatre heures.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et lance un appel à témoins afin de clarifier les circonstances de l’accident.