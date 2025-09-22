Radio Vostok a lancé son nouveau programme engagé sur les ondes

Keystone-SDA

Radio Vostok, la radio associative genevoise détentrice d'une concession entrée en vigueur en janvier dernier, a lancé lundi sa première matinale sur les ondes. Toujours sans publicité, le programme s'annonce local et paritaire. Il est diffusé en DAB+ de Genève jusqu'à Vevey.

(Keystone-ATS) «Good Morning Vostok» a été diffusée pour la première fois lundi matin, de 7h00 à 9h00, depuis le studio situé aux Grottes à Genève. La matinale aimerait dorénavant diffuser une «information positive, pratique et accessible», selon le communiqué, avec deux flashs infos.

Les initiatives locales, les projets solidaires et les acteurs culturels et sociaux «qui font bouger notre région» seront valorisés. Le projet possède une équipe dédiée, avec un rédacteur en chef, une animatrice, une journaliste-stagiaire, un réalisateur et de nombreux bénévoles.

Une nouvelle playlist est aussi diffusée sur l’ensemble des programmes depuis lundi. Elle se composera à 50% de sons locaux et de 50% de femmes, toujours avec un accent sur l’indie rock. L’émission du soir «En roue libre» est, elle, consacrée à «l’intégration, la participation et l’inclusion». Elle tend le micro à des enfants, des étudiants ou à d’autres associations pour partager leurs projets, entre autres.

De nouveaux moyens

La concession, obtenue en janvier 2024, fournit à la radio un peu plus de 700’000 francs par an. Des moyens supplémentaires qui ont permis à l’association de développer ce nouveau programme et d’engager trois personnes. Elle comprend maintenant une soixantaine de bénévoles, encadrés par douze salariés, selon Charles Menger, responsable des programmes.

La quote-part de la redevance ne devant pas dépasser 80% des coûts, la radio doit encore trouver 20% de ses financements. Cette dernière garantit rester gratuite et sans publicité.

Les ondes de Radio Vostok sont maintenant diffusées en DAB+ sur tout l’arc lémanique, pouvant atteindre un bassin de 1,5 million de personnes, selon le communiqué. La radio est aussi diffusée sur internet et sur leur nouvelle application pour smartphones.