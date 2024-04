Raid en Syrie: à l’ONU, Moscou accuse Israël d’alimenter le conflit

(Keystone-ATS) Les frappes d’Israël en Syrie sont “destinées à alimenter le conflit” dans la région, a dénoncé mardi l’ambassadeur russe à l’ONU lors d’une réunion du Conseil de sécurité convoquée après un raid imputé à Israël contre le consulat iranien à Damas.

“Nous estimons que de telles actions agressives de la part d’Israël sont destinées à alimenter encore plus le conflit. Elles sont totalement inacceptables et doivent s’arrêter”, a déclaré Vassili Nebenzia.

L’Iran a juré mardi de riposter au raid meurtrier contre son consulat à Damas imputé à Israël. Cette attaque inédite, condamnée par plusieurs pays, accroît les tensions au Moyen-Orient en pleine guerre dans la bande de Gaza.

Lundi, “six missiles tirés par des chasseurs F-35” ont détruit le bâtiment abritant le consulat et la résidence de l’ambassadeur iranien faisant 13 morts, six Syriens et sept Iraniens, selon la télévision d’Etat.

L’Iran a accusé Israël, son ennemi juré, mais ce dernier n’a pas confirmé sa responsabilité. Téhéran a promis de riposter, sans indiquer comment.