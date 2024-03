Raid israélien à Tulkarem en Cisjordanie: quatre Palestiniens tués

2 minutes

(Keystone-ATS) Quatre Palestiniens ont été tués dans une opération de l’armée israélienne lancée dans la nuit de mercredi à jeudi dans un camp de réfugiés jouxtant Tulkarem en Cisjordanie occupée, selon un nouveau bilan fourni par le Croissant-Rouge palestinien.

“Les ambulanciers du Croissant-Rouge palestinien viennent de transporter un jeune homme de 18 ans qui a été tué par les forces d’occupation israéliennes dans le camp de Nour Shams, à Tulkarem. Cela porte le nombre total de morts à quatre”, a indiqué l’organisation dans un message sur le réseau social X.

L’armée israélienne avait annoncé peu après minuit mener une opération dans ce camp de réfugiés situé dans le nord-ouest de la Cisjordanie occupée. “Au cours de l’opération, un aéronef a frappé deux terroristes qui présentaient une menace pour nos forces”, avait-elle indiqué dans un bref message.

Dans la foulée, le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne avait confirmé que les dépouilles de deux d’entre eux ont été transportées dans un hôpital de Tulkarem.

Contactée jeudi par l’AFP pour confirmer ce bilan du Croissant-Rouge, l’armée israélienne a indiqué être en train de “vérifier”. Des journalistes de l’AFP sur place ont constaté à 09h00 (suisses) que l’armée israélienne n’était plus dans le camp.

Mercredi, trois Palestiniens, dont un commandant du Jihad islamique, avaient été tués dans une frappe israélienne sur une voiture à Jénine, bastion des factions armées palestiniennes tout au nord de la Cisjordanie.

Les violences se sont intensifiées en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 par Israël, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, déclenchée par l’attaque sans précédent de commandos du mouvement islamiste en Israël le 7 octobre. Selon l’Autorité palestinienne, plus de 435 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis cette date, et des milliers d’autres ont été arrêtés.