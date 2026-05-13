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Raids israéliens sur des voitures au sud de Beyrouth: huit morts

Keystone-SDA

Huit personnes ont été tuées mercredi dans des frappes israéliennes contre trois voitures à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth, a annoncé le ministère libanais de la Santé. Deux enfants figurent parmi les victimes.

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1 minute

(Keystone-ATS) Deux de ces frappes ont visé deux voitures sur l’autoroute extrêmement fréquentée reliant la capitale au sud du pays, et une troisième a ciblé un véhicule sur une route proche, selon l’Agence nationale d’information (ANI, officielle) et les photographes de l’AFP.

Israël a intensifié ses frappes sur le Liban au cours des derniers jours, disant viser le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en vigueur depuis le 17 avril.

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