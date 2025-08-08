Raiffeisen abaisse ses prévisions de PIB pour 2025

Raiffeisen revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour le produit intérieur brut (PIB) en 2025. La banque explique ce ralentissement économique par le fait qu'aucun accord commercial sur les tarifs douaniers avec les USA n'est attendu dans un avenir proche.

(Keystone-ATS) Dans une étude publiée vendredi, les économistes de Raiffeisen prévoient une croissance du PIB de 0,9%, ajustée des événements sportifs. Auparavant, une augmentation de 1,1% était attendue. Les prévisions de croissance du PIB pour 2026 restent à 1,0%.

Les experts de la coopérative bancaire estiment qu’avec l’annonce des droits de douane américains de 39%, « la Suisse doit de toute façon se préparer à une croissance du PIB plus faible, d’autant plus qu’elle subit un désavantage concurrentiel douloureux par rapport à d’autres pays ».

Si des droits de douane américains sur les importations de produits pharmaceutiques sont également imposés, la Suisse risque de se retrouver en difficulté, précisément dans le secteur qui a toujours servi de point d’ancrage pour la stabilité en période de difficultés économiques, écrivent-ils.

Baisse des exportations attendue

Les exportations vers les Etats-Unis ont enregistré une hausse significative au premier semestre. Cependant, avec un taux de droits de douane de 39%, une baisse rapide est attendue, selon l’étude. En mai et juin, environ 3 milliards de francs suisses de marchandises ont été exportés de Suisse vers les États-Unis.

Raiffeisen s’attend à d’importantes fluctuations des exportations dans certains secteurs. Dans l’industrie horlogère, par exemple, les premiers tarifs douaniers au printemps ont entraîné une forte hausse des exportations en avril avant de rechuter par la suite. Dans l’industrie alimentaire, une baisse a été constatée en juin, notamment pour les exportations de café.

L’impact des droits de douane américains varie également considérablement selon les cantons. Ceux fortement exposés aux États-Unis sont particulièrement touchés. Il s’agit notamment de Nidwald, Neuchâtel, Argovie, Valais, Vaud et Bâle-Ville.

Bâle-Ville et le Tessin sont en tête en termes de valeur des exportations. Toutefois, Bâle-Ville bénéficie d’une position particulière en raison de son industrie pharmaceutique, jusqu’à présent largement exemptée de droits de douane. La situation est similaire au Tessin, où les exportations d’or ont jusqu’à présent été exonérées.

Pas de ralentissement du marché du travail

En raison de la pénurie générale de main-d’oeuvre, aucun ralentissement du marché du travail n’est attendu. Cela devrait maintenir la demande intérieure stable dans la zone euro et en Suisse, ce qui plaide contre une forte baisse de l’inflation, selon Raiffeisen.

Aux États-Unis, en revanche, l’inflation a été étonnamment modérée ces derniers mois. Cependant, les économistes de Raiffeisen s’attendent à ce que les entreprises répercutent une partie de la charge douanière sur les consommateurs, ce qui entraînera une nouvelle hausse sensible de l’inflation. Les prix des produits importés, tels que l’électronique, les vêtements et les articles ménagers, ont déjà considérablement augmenté.