La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Raiffeisen se désengage de Leonteq

Keystone-SDA

Le gestionnaire de produits structurée Leonteq voit son actionnaire de référence Raiffeisen céder l'essentiel de sa participation de près de 30% à Rainer-Marck Frey, par le biais de la société caymane H21 Macro, ainsi qu'à quatre autres investisseurs privés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La coopérative bancaire conservera toutefois 7% du capital de la firme zurichoise.

La collaboration entre Raiffeisen et Leonteq, qui court jusqu’en 2030, n’est pas remise en question, insiste cette dernière dans un communiqué lundi.

Rainer-Marc Frey figurait déjà en fin d’année dernière au palmarès des actionnaires de référence de Leonteq, crédité alors d’une participation de 7,1%, selon le rapport annuel publié le 12 février. Il s’attribuera une part additionnelle de 16,2%, portant le total de 23,3%.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision