Raiffeisen se désengage de Leonteq

Le gestionnaire de produits structurée Leonteq voit son actionnaire de référence Raiffeisen céder l'essentiel de sa participation de près de 30% à Rainer-Marck Frey, par le biais de la société caymane H21 Macro, ainsi qu'à quatre autres investisseurs privés.

(Keystone-ATS) La coopérative bancaire conservera toutefois 7% du capital de la firme zurichoise.

La collaboration entre Raiffeisen et Leonteq, qui court jusqu’en 2030, n’est pas remise en question, insiste cette dernière dans un communiqué lundi.

Rainer-Marc Frey figurait déjà en fin d’année dernière au palmarès des actionnaires de référence de Leonteq, crédité alors d’une participation de 7,1%, selon le rapport annuel publié le 12 février. Il s’attribuera une part additionnelle de 16,2%, portant le total de 23,3%.