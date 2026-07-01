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Randa (VS): une randonnée en montagne se termine par un drame

Keystone-SDA

Un homme de 27 ans, de nationalité allemande et danoise, a chuté mortellement, mardi, à Randa. Le drame s'est déroulé dans le secteur de la cabane de l'Europe.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Deux randonneurs avaient entrepris de rallier la cabane située sur les hauts de la commune haut-valaisanne, à environ 2220 mètres d’altitude. Arrivé au refuge, l’un d’eux est reparti seul aux alentours de 15h30 afin d’explorer les environs, tandis que son compagnon est resté sur place, relate, mercredi, la Police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Ne le voyant pas revenir, son camarade, inquiet, est parti à sa recherche. Il l’a retrouvé en contrebas du sentier de randonnée et lui a immédiatement prodigué les premiers secours avant de donner l’alerte.

Une enquête a été ouverte

Une patrouille de la Police cantonale valaisanne ainsi que les secours d’Air Zermatt ont aussitôt été dépêchés sur place. Ces derniers ont poursuivi les manœuvres de réanimation, mais n’ont pu que constater le décès du randonneur.

Le Ministère public du Haut-Valais a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

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