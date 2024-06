Randonnées, montagne ou lecture au menu des conseillers fédéraux

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Les membres du Conseil fédéral s’apprêtent eux aussi à s’octroyer quelques jours de détente à l’occasion des vacances d’été. Souvent en Suisse ou non loin de la patrie, sans jamais se départir des dossiers à étudier.

La présidente de la Confédération Viola Amherd ne va pas chômer en ce début d’été. Elle doit se rendre pour des voyages officiels en Mongolie et au Japon, a fait savoir son département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) à Keystone-ATS. Entre deux, elle s’accordera quelques journées de repos proche de la nature, en Suisse.

Adepte également du grand air, le ministre de l’Energie Albert Rösti effectuera quelques randonnées en montagne. Il accompagnera aussi sa femme dans un voyage à l’étranger, a annoncé son département. Le 1er août, il prononcera plusieurs discours et, par ailleurs, aura encore de nombreux dossiers de son département de l’Environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) à étudier.

Vignobles de Bourgogne

Guy Parmelin s’apprête à faire un voyage officiel d’une semaine en Chine, pour une mission à caractère économique et scientifique, avant de passer des vacances chez lui dans le canton de Vaud. Il se rendra aussi en montagne et passera une semaine en Bourgogne. L’an dernier déjà, le ministre de l’Economie, de la formation et de la recherche, qui est par ailleurs maître agriculteur-viticulteur, avait séjourné durant quatre jours dans le vignoble bourguignon.

Ignazio Cassis lui aussi enchaînera voyages officiels et vacances ces prochaines semaines. Il se rendra d’abord dans le cadre de ses fonctions en Asie centrale, puis en Amérique centrale et du Sud, a indiqué le DFAE. Fin juillet, le ministre des Affaires étrangères visitera la Maison suisse aux JO de Paris. Le reste du temps, il profitera de la douceur de vivre dans sa maison au Tessin.

La cheffe des Finances Karin Keller-Sutter “se réjouit de passer du temps avec sa famille et des amis en Suisse et à l’étranger”. Elle trouvera aussi le temps de se plonger “dans de bons livres”, sans oublier les dossiers de son département.

Le responsable du Département fédéral de Justice et police (DFJP) Beat Jans rencontrera des amis et de la parenté en Croatie et en Italie. Il épluchera aussi quelques dossiers.

La cheffe de l’Intérieur Elisabeth Baume-Schneider n’a de son côté pas pu être jointe.