Rappel d’un médicament contre les troubles du sommeil

Keystone-SDA

En accord avec Swissmedic, le fabricant argovien de médicaments homéopathiques Similasan a retiré préventivement du marché le lot 17911 de Similasan Troubles du Sommeil Globules, 15g. Les contrôles de qualité ont révélé la possible présence de verre dans ce lot.

(Keystone-ATS) Les personnes qui possèdent un emballage doivent le retourner au point d’achat (cabinet médical, pharmacie ou droguerie), indique vendredi la Confédération dans un communiqué. Bien qu’aucune contamination n’ait été constatée à l’heure actuelle, un tel incident ne peut pas être exclu avec certitude.