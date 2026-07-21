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Rassemblement à Bellinzone après le 3e féminicide au Tessin en 2026

Keystone-SDA

Quelques dizaines de femmes et quelques hommes ont protesté mardi soir à Bellinzone contre la violence domestique. La manifestation visait à sensibiliser la population aux féminicides en constante hausse dans le canton.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les manifestants répondaient à l’appel du groupe féministe “Unies contre la discrimination de genre”. Soutenu notamment par le MPS (Mouvement pour le socialisme) le rassemblement entendait dénoncer ce genre de violence contre laquelle les femmes ne sont pas encore suffisamment protégées. On compte déjà 17 féminicides en 2026 en Suisse et trois au Tessin dont le dernier le 9 juillet à Faido.

Les manifestants revendiquent aussi la reconnaissance de ces crimes, sans qu’ils soient minimisés par les médias ou les institutions, l’amélioration des mesures de protection des femmes qui vivent en situation de danger, le renforcement de la prévention, la garantie d’interventions rapides ainsi que le financement de structures accessibles à toutes les femmes ayant besoin de protection.

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