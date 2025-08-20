Raymond Clottu est le nouveau président de l’UDC Neuchâtel
L'ancien conseiller national Raymond Clottu a été élu à l'unanimité mercredi soir au Crêt-du-Locle (NE) lors de l'assemblée générale de l'UDC Neuchâtel à la présidence du parti cantonal. Il succède à Niels Rosselet-Christ qui avait renoncé à briguer un nouveau mandat.
(Keystone-ATS) M. Clottu, qui a fait son retour au Grand Conseil neuchâtelois au mois de mars, sera appuyé par deux vice-présidents, le député Daniel Berger (sortant) et le député et conseiller général Jean-Pierre Brechbühler (nouvellement élu), a précisé l’UDC Neuchâtel dans un communiqué.
Raymond Clottu, cité dans le texte, entend s’inscrire dans la continuité de la ligne du parti, qui prône «la rigueur et défend une vision claire […] Le défi est de taille mais nous y parviendrons».