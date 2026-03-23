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Rebond confirmé des nuitées hôtelières en février

Keystone-SDA

L'Office fédéral de la statistique (OFS) confirme lundi le rebond de 2,1% du nombre de nuitées recensées auprès des hôteliers helvétiques en février, à l'occasion d'une seconde estimation.

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1 minute

(Keystone-ATS) Si tant les visiteurs autochtones que les hôtes étrangers ont contribué dans une commune mesure à cette évolution, les tendances s’avère très disparates en fonction des pays de provenance.

La Chine a ainsi étoffé sa contribution de près de moitié, quand celles des pays du golfe s’est évaporée d’un bon tiers.

Le constat s’applique aussi aux pays limitrophes, la fréquentations allemande ayant bondi de 10% quand celle française s’est affaissée d’autant.

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