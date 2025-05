Reckingen (VS): centre de valorisation de la viande en construction

Les éleveurs de la région de Conches disposeront d'un tout nouveau centre pour valoriser la viande de leur exploitation. Le projet est porté par la nouvelle coopérative "Fleischzentrum Goms - Oberwallis" et soutenu par l'Etat du Valais et la Confédération. Les travaux ont officiellement débuté mardi.

(Keystone-ATS) Cette nouvelle infrastructure comprendra un abattoir, un lieu de production et un centre d’équarrissage. « Pour la région de Conches, cette réalisation est essentielle, puisqu’elle permettra de conserver localement la chaîne de valeur ajoutée », précise jeudi l’Etat du Valais dans un communiqué.

L’abattoir de Gampel a atteint sa capacité maximale et les petits abattoirs de la région de Conches, situés dans les villages, ne répondent plus aux exigences légales. Un projet de créer un site d’abattage proche des producteurs, primordial pour le bien-être des animaux et la durabilité des produits carnés, a donc été lancé.

Projet unique dans le Haut-Valais

Le futur centre pour la viande de Reckingen aura une capacité de 1000 unités d’abattage par an. Il pourra ainsi répondre aux besoins des agriculteurs et des bouchers locaux. Il n’existe actuellement aucun autre projet pour la valorisation de la viande dans le Haut-Valais.

Le coût de la construction se monte à 5,65 millions de francs. Les fonds publics, canton et Confédération, s’élèvent à 3,37 millions de francs auxquels s’ajoute une participation des communes de la région de 415’600 francs. Le solde est financé par un crédit d’investissement de 617’600 francs et des fonds privés.

Le district de Conches compte 2711 hectares de surfaces agricoles utiles, gérés par 86 exploitations, 2450 têtes de bétail bovin, 1450 moutons et un peu plus d’une centaine de chèvres. Au total, 231 personnes sont employées dans l’agriculture du district, dont 86 à plein temps.