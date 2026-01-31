Recomptage: victoire du parti du Premier ministre kosovar confirmée

Le parti dirigé par le Premier ministre du Kosovo par intérim Albin Kurti, a remporté les élections législatives du 28 décembre, ont confirmé samedi les autorités électorales après un recomptage intégral.

2 minutes

(Keystone-ATS) La Commission électorale centrale (CEC) a annoncé que le parti de M. Kurti, Vetevendosje (VV), tenant d’une politique sociale marquée à gauche et du nationalisme, avait obtenu 51,1% des voix après la certification finale.

Le président de la CEC, Kreshnik Radoniqi, a annoncé que le Vetëvendosje avait obtenu 51,1% des voix, devant le Parti démocratique du Kosovo à 20,19%, puis la Ligue démocratique du Kosovo, à 13,24%.

Recomptage complet

Un recomptage complet et une enquête pénale avaient été ordonnés après la découverte d’irrégularités dans les décomptes, qui auraient affecté environ 70’000 votes aux législatives organisées dans ce petit pays des Balkans.

Plus de 100 membres du personnel électoral avaient été arrêtés pour «infractions pénales de falsification des résultats électoraux, pression et intimidation, ainsi que pour corruption active et passive», dans le cadre de l’enquête ouverte à la mi-janvier.

Environ la moitié d’entre eux ont été placés en détention pour un à deux mois pendant la poursuite des investigations.

Selon les résultats préliminaires avant le recomptage, le VV avait remporté plus de 51% des voix.

Les élections du 28 décembre avaient été organisées après plus de dix mois de paralysie politique: sans majorité claire, le VV, arrivé en tête lors du précédent scrutin, en février 2025, avait échoué à former une coalition et dû se résoudre à de nouvelles élections.