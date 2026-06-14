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Reconnaissance des aînés dans la Constitution neuchâteloise

Keystone-SDA

La population neuchâteloise a accepté très largement dimanche l'introduction d'une disposition sur le droit des aînés dans la Constitution cantonale. Une partie de la droite s'opposait à cet objet, mais n'a pas fait campagne sur le sujet.

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(Keystone-ATS) Les citoyens neuchâtelois acceptent ce nouvel article constitutionnel à 82,65%. Le taux de participation s’élève à 41,46%.

La Constitution neuchâteloise aura à l’avenir un nouvel article qui précise que l’Etat et les communes veillent à favoriser la participation, l’autonomie, la qualité de vie et le respect de la personnalité des aînées et des aînés. Le projet s’inspire d’articles existants dans les Constitutions genevoise et fribourgeoise.

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