Ce contenu a été publié le 16 octobre 2018 15:37 16. octobre 2018 - 15:37

Le divisionnaire Emil Sonderegger, commandant des troupes en ville de Zurich, en conversation avec le colonel Claude de Perrot.

Cette scène est tirée du docu-fiction «Grève générale 1918», produit par la télévision publique suisse.

Les scènes de reconstitution et les documents d’archives mettent en lumière les causes et les développements de la grève générale qui a impliqué le pays tout entier en novembre 1918. Les historiens de renom Jakob Tanner, Marc Perrenoud, Carole Villiger et Sébastien Guex analysent les circonstances de ces événements. (RTS/swissinfo.ch)

