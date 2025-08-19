Reconvilier (BE) vivra au rythme de la foire de Chaindon

Keystone-SDA

Des dizaines de milliers de personnes vont envahir les 31 août et 1er septembre le village de Reconvilier, dans le Jura bernois, pour la foire de Chaindon. La manifestation qui figure sur la liste du patrimoine immatériel de la Confédération est considérée comme l'une des plus grandes foires agricoles de Suisse.

(Keystone-ATS) La foire de Chaindon se définit comme une institution vivante qui célèbre le dialogue entre le monde rural et le monde urbain. Elle se veut une vitrine du monde agricole même si au fil des années son côté festif n’a cessé de gagner en importance.

«La foire de Chaindon joue un rôle de lien entre le monde agricole, le monde économique et le public», a expliqué à Keystone-ATS le président du comité d’organisation Erwin Grünenwald en détaillant mardi le programme de la manifestation. Quelque 50’000 personnes sont attendues durant les deux jours à Reconvilier.

La foire débutera dimanche avec les courses de cochons, le concours de gymkhana de tracteurs, le concours de débardage chevalin ou la présentation des chiens de sauvetage Redog combinée avec des exercices de la protection civile. La journée se poursuivra avec le cortège folklorique.

Plus de 550 forains

Comme le veut la tradition, les marchands de bétail et les éleveurs de chevaux proposeront leurs bêtes à la vente le premier lundi du mois de septembre. Ils investiront dès 05h30 le champ de foire. Les rues du village accueilleront quelque 550 forains. Le public pourra s’approcher des animaux qui sont regroupés dans un champ.

Comme d’autres manifestations avec des expositions d’animaux, tel le Marché-Concours de chevaux de Saignelégier, la foire de Chaindon a dû tenir compte du renforcement des normes vétérinaires et des observations émanant des associations de protection des animaux. Elle répond à toutes les exigences en matière de bien-être des animaux.

Longue histoire

La foire de Chaindon n’a pas de date précise quant à sa création. Les premières traces sont datées du 2 septembre 1626. Au départ, c’était une manifestation pour l’échange et la vente de bétail. Elle a acquis sa réputation grâce à son marché chevalin.

En 1984, plus de 3000 chevaux et 200 bovidés étaient présents sur le site. Ce fut l’année record, faisant alors de cet événement le plus grand marché chevalin d’Europe.