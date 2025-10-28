Record au Vietnam: plus d’un mètre de pluie en 24 heures

Keystone-SDA

Des milliers de personnes ont été évacuées au Vietnam après des pluies diluviennes record de plus d'un mètre en 24 heures qui ont submergé la ville de Hué, dans le centre du pays, a annoncé mardi le ministère de l'Environnement.

3 minutes

(Keystone-ATS) Tandis que des habitants portant des capes de pluies pataugent dans des eaux allant parfois jusqu’à la taille, d’autres circulent à bord de petits bateaux dans les rues inondées de l’ancienne cité impériale avec ses monuments classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

De 19h00 dimanche à 19h00 (13h en Suisse) lundi, trois stations d’observation ont mesuré 1,7 mètre, 1,1 mètre, et plus d’un mètre de pluie à Hué, a indiqué le ministère dans un communiqué. L’ancien record, 99 centimètres, avait été établi en 1999.

Plus de 8600 personnes dans quatre régions ont été évacuées depuis samedi en raison de risques de graves inondations et glissements de terrain, d’après le ministère.

«C’est la plus grande inondation que j’ai vécue, avec des niveaux d’eau dans ma maison d’à peu près 40 centimètres plus élevés que ceux de 1999», a déclaré Tran Anh Tuan, un résident de Hué âgé de 56 ans.

«Mon rez-de-chaussée est sous environ deux mètres d’eau. Nous avons déplacé tous les meubles importants à l’étage. Nous sommes dans le noir depuis plus d’une journée car l’électricité a été coupée», ajoute M. Tuan auprès de l’AFP depuis sa maison de trois étages dans le centre de Hué.

Les autorités de Hué ont prévenu les résidents que la pluie et les inondations pourraient durer jusqu’à vendredi.

Risque «au niveau le plus élevé»

Dans la ville historique de Hoi An, située non loin de Hué, des touristes ont été photographiés par les médias d’Etat circulant dans des rues étroites à bord de bateaux, et des journalistes de l’AFP ont pu observer les autorités évacuer plusieurs personnes des zones fortement inondées.

Tôt mardi matin, de fortes pluies ont provoqué un énorme glissement de terrain de boue rouge sur environ trois kilomètres dans la province côtière de Quang Ngai, à environ 200 km au sud de Hué, isolant environ 1700 personnes et endommageant les cultures, ont précisé les autorités locales.

«Le niveau de risque de catastrophes naturelles dû aux crues soudaines et aux glissements de terrain est au niveau le plus élevé», a déclaré Mai Van Khiem, directeur du Centre National de Prévisions Hydro-Météorologiques, dont les propos sont rapportés sur un site web gouvernemental, qui précise que davantage de pluies sont prévues jusqu’à mercredi.

Des écoles sont restées fermées dans les villes de Hué et Danang depuis samedi, tandis que la voie ferrée reliant le nord et le sud du pays a connu des retards en raison des inondations.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l’activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Pour chaque degré supplémentaire, l’atmosphère peut contenir 7% d’humidité en plus, préviennent-ils.

Début octobre, le nord du Vietnam s’était déjà retrouvé sous de fortes inondations après le passage des typhons Bualoi et Matmo.

Les catastrophes naturelles, et principalement les tempêtes, les inondations et les glissements de terrain, ont provoqué la mort ou la disparition de 187 personnes dans ce pays d’Asie du Sud-Est au cours des neuf premiers mois de l’année.