Recours de No G7 contre les décisions des autorités genevoises

Keystone-SDA

A Genève, No G7 saisit la justice. En cause: le refus du gouvernement d'autoriser une manifestation sur le pourtour de la rade le 14 juin. Pour la coalition, ce tracé est le seul à même de garantir la sécurité des participants.

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(Keystone-ATS) «Le délai de mise en demeure ayant expiré, nous déposons cet après-midi un recours à la Chambre administrative de la Cour de justice», a indiqué mardi en milieu de journée Françoise Nyffeler, de la coalition No G7, devant les médias. Selon elle, l’arrêté du Conseil d’Etat est en contradiction avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.

Mercredi dernier, le gouvernement a annoncé autoriser sur la rive droite exclusivement une manifestation la veille de l’ouverture du Sommet du G7, qui aura lieu du 15 au 17 juin à Evian-les-Bains (F). Il a aussi indiqué interdire les manifestations qui n’ont pas encore été dûment autorisées, ce qui exclut l’installation d’un village alternatif dans un parc de la Ville de Genève.