Recul du nombre d’appels à Nez Rouge

Keystone-SDA

Les bénévoles de Nez Rouge ont ramené 4700 personnes à bon port dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Le nombre de transports a reculé par rapport à l'année dernière.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Cette année encore, les chiffres confirment le changement d’habitude amorcé depuis la crise sanitaire. Et oui, il y a moins d’appels à Nez Rouge durant les fêtes de fin d’année», écrit l’organisme jeudi dans un communiqué.

Au total, l’organisation a effectué 7986 transports durant la période des fêtes de fin d’année, soit 6% de moins que l’an dernier. Elle a ramené un peu moins de 16’000 personnes. Un quart du total a été réalisé durant la nuit du Nouvel An. En 2019, Nez Rouge avait totalisé plus de 35’000 personnes transportées.

Initiée au Québec, l’opération Nez Rouge a débuté en 1990 en Suisse, dans le canton du Jura. Elle permet à un conducteur qui ne se sent plus en état de prendre le volant de se faire reconduire gratuitement à son domicile dans son propre véhicule. Cette action vise la prévention et la sensibilisation pour réduire le nombre d’accidents de la route.

