Recyclage: trop d'appareils électroniques jetés à la poubelle

En Suisse romande particulièrement, trop d'appareils électroniques finissent encore dans la poubelle. (Keystone)

Près de la moitié des Suisses ne savent pas exactement comment recycler leurs appareils. L´Office fédéral de l´environnement tire un premier bilan deux ans après la nouvelle réglementation en la matière. Conclusion: l´information est insuffisante.

La plupart des appareils électroménagers et de bureau sont aujourd'hui recyclés sans problème. Mais nombre de rasoirs et autres radios terminent encore leur course dans la poubelle. Même si depuis deux ans, l'ordonnance sur la reprise et l'élimination des déchets l'interdit.



Cet état de fait semble davantage dû à un manque d'information que de volonté de la part des consommateurs. Un sondage de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) révèle que près de la moitié des Suisses ne savent pas exactement comment recycler leurs appareils.



Un déficit d'information plus flagrant chez les consommateurs romands que chez leurs collègues alémaniques: 52 pour cent d'entre eux ne sont pas sûrs de connaître les filières d'élimination appropriées contre seulement 39 pour cent outre-Sarine.



L'incertitude est aussi liée à l'absence unifiée pour le recyclage des différents appareils. Exemple: les ordinateurs peuvent être rapportés directement aux commerçants sans frais de reprise (recyclage compris dans le prix de vente) alors que pour son frigo, le consommateur doit s'acquitter d'une vignette.



Pour tous les autres appareils ménagers ou de loisirs, de l'aspirateur à la télévision en passant par le réveil et le mixer, le financement du recyclage n'est pas fixé. Certains commerçants le prennent en charge si le client rachète un appareil, d'autres fixent un prix forfaitaire.



Pour l'heure, l'OFEFP n'entend pas introduire de taxe unifiée. «S'il semble simple en théorie d'en imposer une, c'est nettement plus compliqué en pratique, assure Hanspeter Fahrni, chef de la division déchets de l'OFEFP. Cela impliquerait de fixer des prix différenciés pour chaque appareil.»



Pour la Confédération, il est préférable de laisser les fabricants convenir entre eux d'une filière de recyclage autofinancée. Mais si les acteurs du secteur privé n'agissent pas, l'OFEFP se réservera le droit d'empoigner le dossier. Le message semble avoir été entendu.



L'Association économique suisse de la bureautique, de l'informatique, de la télématique et de l'organisation (SWICO) en collaboration avec la Fondation pour la gestion et la récupération des déchets en Suisse planchent actuellement sur un concept commun. Celui-ci sera présenté à l'automne.



Claudine Chappuis





