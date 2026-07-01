Redémarrage de l’activité des IPO au second trimestre

Keystone-SDA

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Après un 1er trimestre 2026 quasiment à l'arrêt, le marché suisse des introductions en Bourse (IPO) s'est repris au second trimestre avec trois nouvelles cotations. De nombreux candidats préfèrent néanmoins attendre un contexte plus favorable pour se lancer, selon EY.

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(Keystone-ATS) Dans un contexte marqué par les incertitudes, aucune introduction en Bourse (IPO) n’a eu lieu au premier trimestre 2026, récapitule le dernier baromètre IPO du cabinet d’audit et de conseil EY publié mercredi. Le deuxième trimestre a été marqué par un début de redressement.

Le 17 avril, le constructeur luganais d’armoires électriques de secours Centiel a réalisé la première IPO de l’année par le biais d’une fusion avec HTS, avec un volume d’émissions de près de 31 millions de francs.

A la mi-juin, la société de participations Matador Secondary Private Equity a fait son entrée à la Bourse suisse, sur le segment Sparks dédié aux petites et moyennes entreprises, sans émission de nouvelles actions.

Le 21 mai, DSM-Firmenich a débuté la cotation de ses actions ordinaires sur SIX Swiss Exchange, en complément de sa cotation existante à Euronext Amsterdam, sans augmentation de capital, avec une capitalisation boursière d’environ 16 milliards de francs.

Par ailleurs, fin juin, le spécialiste de l’immobilier médical Infracore a annoncé son projet d’introduction à la Bourse suisse, qui a été fixée «au ou autour du 9 juillet».

«Les méga-introductions observées à l’échelle mondiale ont contribué à améliorer l’appétit pour le risque, la liquidité des marchés et les valorisations des entreprises en croissance», analyse Tobias Meyer, notamment responsable des services d’introduction en Bourse chez EY Suisse.

Selon l’expert, beaucoup de candidats potentiels attendent néanmoins une fenêtre de marché plus favorable et continuent d’investir dans leur préparation afin de pouvoir agir rapidement lorsque les conditions s’amélioreront.

Domination des Etats-Unis

Au cours des six premiers mois de l’année, 483 entreprises sont entrées en Bourse dans le monde, contre 546 un an plus tôt. Le volume global des émissions a plus que triplé pour atteindre 186,8 milliards de dollars.

Les Etats-Unis dominent toujours le marché. Au deuxième trimestre, le pays de l’oncle Sam a enregistré 45 IPO représentant un volume total de 117,6 milliards de dollars. Si le nombre d’opérations a reculé de 12% par rapport à la même période de 2025, les montants levés ont explosé, progressant de 1350%.

Cette performance s’explique essentiellement par la plus importante introduction en Bourse jamais réalisée: celle de SpaceX, pour un montant de 86,2 milliards de dollars.

La Chine est restée particulièrement dynamique avec 77 IPO, soit 40% de plus qu’un an auparavant. Les capitaux levés ont atteint 18,2 milliards de dollars (+20%).

En Europe, 24 entreprises ont fait leur entrée en Bourse au deuxième trimestre, levant au total 2,6 milliards de dollars. Le nombre d’introductions est supérieur à celui de l’an dernier (17), tandis que le volume des émissions progresse de 65%.