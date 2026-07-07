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Redressement du marché suisse des véhicules utilitaires

Keystone-SDA

Le marché helvétique des véhicules utilitaires neufs a connu une reprise plus marquée que celui des voitures de tourisme au premier semestre 2026. Malgré les incertitudes économiques, de nombreuses entreprises ont investi dans le renouvellement de leur flotte.

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(Keystone-ATS) Entre janvier et fin juin 2026, 19’597 véhicules utilitaires ont été mis en circulation sur les routes suisses, soit une hausse de 5,4% par rapport à la même période de 2025, rapporte mardi la faîtière des importateurs automobiles Auto-Suisse.

Par catégorie, le nombre de véhicules utilitaires lourds d’un poids de plus de 3,5 tonnes a progressé de 9,2% sur un an, avec 2155 nouvelles immatriculations. Dans cette catégorie, la part des véhicules 100% électriques s’est établie à 26,3%. Plus d’un poids lourd neuf sur quatre est ainsi entièrement électrique.

Pour leur part, les véhicules utilitaires légers jusqu’à 3,5 tonnes ont enregistré une croissance de 5,1%, avec 14’236 nouvelles immatriculations. Dans cette catégorie, les modèles 100% électriques ne représentent que 13,9% du marché.

Les véhicules destinés au transport de personnes, notamment les camping-cars, les minibus, les autocars et les autobus, ont également progressé, de 4,2% à 3206 nouvelles immatriculations.

«Le premier semestre a montré que les entreprises investissent dans les nouvelles motorisations lorsqu’elles présentent un intérêt tant sur le plan opérationnel qu’économique», souligne Thomas Rücker, directeur d’Auto-Suisse, cité dans le communiqué.

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