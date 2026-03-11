Le chauffage à distance en Suisse, un fort potentiel mais de nombreux obstacles

Conduites de chauffage à distance dans une habitation à Zurich. Keystone / Gaetan Bally

Les personnes qui optent pour le chauffage à distance plutôt que pour une chaudière au mazout ou au gaz contribuent à réduire les émissions de CO2, car les fournisseurs de chaleur à distance recourent de plus en plus aux énergies renouvelables. Malgré tout, certains projets de réseaux thermiques sont abandonnés.

7 minutes

Klaus Bonanomi, SRF, avec la contribution de Luigi Jorio Autre langue: 1 Italiano it Teleriscaldamento in Svizzera, forte potenziale ma grossi ostacoli finanziari original lire plus Teleriscaldamento in Svizzera, forte potenziale ma grossi ostacoli finanziari

Chauffer des bâtiments avec la chaleur provenant du lac de Constance. C’était l’idée d’un projet de chauffage à distance à Romanshorn, dans le nord-est de la Suisse. Les analyses ont toutefois montré que le projet ne serait pas rentable, raison pour laquelle il a été abandonné en décembre dernier.

Ailleurs aussi, certains projets ne se concrétisent pas. Par exemple, à Rapperswil-Jona, où l’on souhaitait utiliser la chaleur résiduelle de l’incinérateur de Hinwil, dans le canton de Zurich, pour couvrir 20% des besoins en chaleur de la ville. «Nous avons examiné la question en profondeur et sommes arrivés à la conclusion que les risques et les incertitudes seraient trop élevés», a déclaré à SRF la maire de Rapperswil-Jona, Barbara Dillier.

Le projet de l’entreprise fournisseur d’énergie Energie Zürichsee Linth (EZL) aurait coûté 115 millions de francs. «Mais il n’y avait aucune possibilité de le financer», a déploré Barbara Dillier.

Martin Roth, président du conseil d’administration d’EZL, a expliqué que garantir le projet sur plusieurs décennies avec une clientèle suffisante aurait été pratiquement impossible. «Les risques étaient trop élevés. La période d’amortissement est très longue: nous parlons de 40 à 50 ans. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, cela peut signifier, dans le pire des cas, la fin de l’entreprise», a-t-il dit.

Obstacles financiers et techniques au chauffage à distance

Chaque chantier est différent. «Par exemple, dans une zone urbaine, où les maisons sont relativement proches les unes des autres, ou où les ruelles sont étroites, il faut évaluer comment poser les conduites», a expliqué à SRF Stefan Silat, de l’entreprise Thermonetz, qui travaille actuellement à l’extension du réseau de chauffage à distance dans la ville de Berne.

Ailleurs, le personnel technique et les ingénieurs doivent tenir compte des conduites et des galeries déjà existantes au moment de la planification et des travaux d’excavation, ce qui exige un travail et des coûts importants.

Le fournisseur d’énergie de la ville de Berne, EWB, investit actuellement près d’un demi-milliard de francs pour raccorder 9’000 ménages supplémentaires à son réseau de chauffage à distance. Pour que cela soit économiquement viable, il faut qu’un nombre suffisant de propriétaires immobiliers participent, a indiqué la porte-parole d’EWB, Sabine Krähenbühl.

Construction d’un réseau de chauffage à distance à Zurich. Keystone / Gaetan Bally

«Ici, les choses avancent à toute vitesse»

Les risques financiers, le manque de faisabilité technique ou les oppositions – comme par exemple à Wil, dans le canton de Saint-Gall – peuvent ralentir les projets de chauffage à distance. Mais il existe aussi des évolutions positives, comme cela a été souligné lors d’un colloque à Berne organisé fin janvier par l’Association suisse du chauffage à distance.

«Des villes comme Zurich et Bâle font figure de pionnières, et Genève, Berne et Lausanne étendent également leurs réseaux. D’ici 2050, elles investiront près de sept milliards de francs dans l’extension de leurs réseaux de chauffage à distance», a déclaré Andreas Hurni, directeur de l’association.

«Ici, les choses avancent à toute vitesse. Et dans de nombreuses villes et villages plus petits aussi, le réseau se développe rapidement», a-t-il ajouté.

Les centres de données comme source de chaleur

En Suisse, il existe environ 1600 réseaux de chauffage à distance, qui couvrent 10% des besoins nationaux en chaleur, selon Andreas Hurni. «D’ici 2050, le chauffage à distance pourrait couvrir un quart des besoins», estime-t-il.

Outre la chaleur résiduelle des usines d’incinération des déchets et de l’industrie, les entreprises fournissant de la chaleur s’appuient de plus en plus sur des sources renouvelables: l’eau des lacs et des rivières, les installations au bois et, plus récemment, la chaleur résiduelle des centres de données. Le gaz, en revanche, perd de plus en plus d’importance comme source de chaleur.

Se libérer de la dépendance au pétrole et au gaz

Dans l’Union européenne (UE), le chauffage à distance couvre 13% des besoins en chaleur et 44% des réseaux sont alimentés par des énergies renouvelables, a expliqué Pauline Lucas, de l’association Euroheat & Power, lors du colloque.

L’impératif est d’abandonner le pétrole et le gaz. «La décarbonation de la chaleur ne sert pas seulement à atteindre les objectifs climatiques, c’est aussi une question de sécurité de l’approvisionnement énergétique», a-t-elle ajouté.

Deux tiers de la consommation de gaz dans l’UE sont destinés à la production de chaleur et de froid dans les habitations et dans l’industrie. Selon elle, c’est de cette dépendance qu’il faut se libérer.

L’exemple de la Suède

L’expert énergétique suédois Mart Kivikas a déclaré à SRF: «Si l’on traverse la Suède en hiver, on voit très peu de cheminées fumantes, parce que de très nombreuses maisons sont raccordées aux réseaux de chauffage à distance.»

Depuis longtemps, la chaleur résiduelle de l’industrie et des installations d’incinération est utilisée. À Stockholm, 90% des immeubles d’habitation sont raccordés au réseau de chauffage à distance. «Cela fonctionne aussi parce que les villes financent les investissements dans les réseaux et fixent des tarifs plus avantageux que le chauffage au mazout, au gaz ou au charbon», a-t-il expliqué.

Comment fonctionne le chauffage à distance? Dans le chauffage à distance, la chaleur n’est pas produite à l’intérieur des bâtiments, mais dans de grandes centrales thermiques qui utilisent des énergies renouvelables (comme le bois ou la géothermie) ou des combustibles fossiles. De ces centrales part un réseau de conduites qui distribue la chaleur aux immeubles raccordés. Il est également possible de récupérer la chaleur résiduelle produite par les usines d’incinération des déchets, les industries ou les centres de données. L’eau des lacs peut aussi être utilisée comme source de chaleur, comme c’est le cas par exemple à Genève.

L’article originalLien externe a été publié par SRF le 7 février 2026

Traduit de l’italien à l’aide d’un outil d’IA/dbu

