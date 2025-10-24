L’enquête menée par Swissinfo auprès des climatologues en 2025

Illustration: Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Série 10 years Paris Agreement , Épisode 3: En septembre 2025, Swissinfo a envoyé un questionnaire à des scientifiques travaillant sur le changement climatique en Suisse. Le sondage comprenait 22 questions portant sur l’état de la recherche climatique, les politiques en la matière et le réchauffement planétaire, dix ans après l’adoption de l’Accord de Paris sur le climat. Voici tous les résultats de cette enquête.

1 minute

Kristian Foss Brandt I cover climate and sustainability topics with a data-driven perspective. Trained as a journalist but working as a data scientist, I combine storytelling with analysis to uncover the facts behind Switzerland’s green transition. At SWI swissinfo.ch, I focus on how climate change affects daily life and what solutions can make a difference. I am passionate about exploring practical ways to reduce our environmental footprint and inspire others to do the same. Luigi Jorio

Je couvre le changement climatique et l'énergie par le biais de reportages, d'articles, d'interviews et d'enquêtes approfondies. Je m'intéresse aux conséquences du réchauffement climatique sur la vie quotidienne et aux solutions pour une planète sans émissions. Passionné de voyages et de découvertes, j'ai étudié la biologie et d'autres sciences naturelles. Je suis journaliste pour SWI swissinfo.ch depuis plus de 20 ans. Autre langue: 1 English en Swissinfo climate scientist survey 2025 original lire plus Swissinfo climate scientist survey 2025

L’enquête a été adressée à 108 climatologues exerçant dans les institutions suivantes : École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), Université de Neuchâtel, Université de Zurich, Université de Berne, Université de Bâle, Université de Genève, Université de Fribourg, Université de Lausanne, Institut Paul Scherrer, Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), Laboratoires fédéraux suisses pour la science et la technologie des matériaux (Empa) et MétéoSuisse.

80 spécialistes ont répondu à l’enquête. Voici l’intégralité des résultats. Seules les questions appelant une réponse libre ont été exclues.

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Contenu externe

Traduit de l’anglais par Pauline Turuban à l’aide d’un outil de traduction automatique

Les plus appréciés Les plus discutés

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative