L’enquête menée par Swissinfo auprès des climatologues en 2025
Série 10 years Paris Agreement, Épisode 3:
En septembre 2025, Swissinfo a envoyé un questionnaire à des scientifiques travaillant sur le changement climatique en Suisse. Le sondage comprenait 22 questions portant sur l’état de la recherche climatique, les politiques en la matière et le réchauffement planétaire, dix ans après l’adoption de l’Accord de Paris sur le climat. Voici tous les résultats de cette enquête.
L’enquête a été adressée à 108 climatologues exerçant dans les institutions suivantes : École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), Université de Neuchâtel, Université de Zurich, Université de Berne, Université de Bâle, Université de Genève, Université de Fribourg, Université de Lausanne, Institut Paul Scherrer, Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), Laboratoires fédéraux suisses pour la science et la technologie des matériaux (Empa) et MétéoSuisse.
80 spécialistes ont répondu à l’enquête. Voici l’intégralité des résultats. Seules les questions appelant une réponse libre ont été exclues.
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Contenu externe
Traduit de l’anglais par Pauline Turuban à l’aide d’un outil de traduction automatique
