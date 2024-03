Refus du Grand Conseil bernois d’accorder un congé le 8 mars

1 minute

(Keystone-ATS) Le Grand Conseil bernois s’oppose à l’octroi d’un jour de congé supplémentaire le 8 mars à toutes les femmes employées au sein de l’administration cantonale et dans le corps enseignant. Il a rejeté jeudi par 101 voix contre 41 une motion socialiste qui réclamait ce jour de congé tant que l’écart salarial non expliqué entre les femmes et les hommes ne serait pas comblé.

La majorité bourgeoise n’a pas non plus voulu charger l’exécutif de présenter des mesures concrètes pour éradiquer les disparités salariales dites inexpliquées. Comme le gouvernement, elle dit ne pas voir la nécessité d’ajouter un jour à la liste des jours fériés et des jours chômés et juge la proposition peu raisonnable.

S’il a pour but de compenser la différence salariale, les employées qui perçoivent un traitement égal à celui de leurs collègues masculins ne pourront pas en bénéficier. Pour le gouvernement, accorder aux femmes un jour de congé à l’occasion de la Journée internationale des femmes serait donc purement symbolique.

La motionnaire constate que dans le canton de Berne, les femmes continuent de gagner moins que les hommes. Selon les chiffres de septembre 2021, la partie inexpliquée de l’écart salarial au sein de l’administration atteignait 2,4%. “Les pouvoirs publics ne devraient pas avoir de retard dans l’égalité salariale, a expliqué à la tribune Meret Schindler.