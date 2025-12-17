Regroupement réussi de la médecine interne stationnaire à Tavel

Keystone-SDA

Le déménagement de l’unité de médecine interne du site de Meyriez-Morat de l'Hôpital fribourgeois (HFR) vers celui de Tavel s'est déroulé sans encombre malgré un taux d’occupation élevé. Plusieurs offres ont été développées sur le nouveau site en parallèle au regroupement.

(Keystone-ATS) Le site est ainsi paré pour assurer la prise en charge médicale de base de la population des environs, a annoncé mercredi l’Hôpital fribourgeois. Le regroupement de la médecine interne stationnaire sur le site de Tavel s’est achevé le 10 décembre.

Le bilan du regroupement est jugé positif par l’HFR. Pendant le déménagement, les équipes des deux sites ont pu assurer à tout moment la prise en charge des patients. Le nombre de lits à l’HFR de Tavel est passé de 24 à 46 en septembre, puis de 46 à 54 en novembre.

Dans les trois jours qui ont suivi le déménagement, presque tous les lits étaient occupés et le taux d’occupation reste élevé. Ces lits sont affectés à la prise en charge de base en médecine interne tandis que l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal se concentre sur les cas plus complexes. A Tavel, le personnel accueille les patients en français et en allemand.